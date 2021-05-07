"Укрзализныця" договорилась о локализации в Украине производства швейцарских поездов компании Stadler CIS AG. Сегодня заключили соответствующий меморандум. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины. Сообщается, что стороны заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава компании Stadler. Согласно документу, стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания рассмотрит возможность локализации производства в Украине. Также сообщается, что ранее Stadler поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Такие поезда могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express. Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье возобновят евроколею, а в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу. До этого сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги.