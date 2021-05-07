В Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя очень комфортно, ведь они защищены от человека и вреда, который она может приносить. Четвероногие учатся доверять нам, а некоторые с интересом нас изучают. Таких чудо-животных — лосей, или как их называют — сохатых, показали на фото сотрудники заповедной зоны. Кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника. "Кто за кем наблюдает?» — подписаны интересные снимки. По словам сотрудников заповедной зоны, работая в заповедных лесах, ученые нередко видят разных животных. Особенно часты встречи с копытными — оленями, сернами, лосями.

Фото: Лоси любят позировать на камеру (facebook.com/zapovidnyk2018) Если олени и серны — очень пугливые, то лоси с удовольствием рассматривают людей, которые наведываются к ним в гости. "Сохатый — менее пугливы и могут издалека спокойно наблюдать за действиями людей. А люди думают, что это они — наблюдатели …» — подписаны кадры с симпатичными животными.

В Чернобыле показали на фото удивительных животных (facebook.com/zapovidnyk2018) Ранее мы писали, что в Чернобыле покрасовались перед камерой пропавшие животные. Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике обнаружили смертельно опасное животное, хорошо маскируется.