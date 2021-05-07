В Киеве правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов. Сейчас на местах работают взрывотехники и полицейские. Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева. "Получили сообщение о минировании. Продолжается проверка", — сказали в полиции. По неподтвержденной информации, которую распространяют СМИ, в столице заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и десять станций метро. Паблик "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что сейчас с Ocean Plaza проводится эвакуация людей.

Фото: эвакуация людей из Ocean Plaza (facebook.com/KyivOperativ) Обновлен. На своем официальном сайте полиция Киева сообщила, что правоохранители получили анонимное письмо о минировании торговых центров и станций метро. Какие именно объекты заминировали, в полиции не уточнили. "Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направленные на установление лица минера", — добавили в полиции. Напомним, вчера взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговые центры. Из учреждений пришлось эвакуировать более 1500 человек. Кроме того, в середине апреля в Киеве на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания. Его проверяли взрывотехники.