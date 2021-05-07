В Киеве создали карту пунктов вакцинации от коронавируса. Ею уже можно воспользоваться на сайте Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, на карту нанесли места, где можно получить прививку от коронавируса. "На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", — сказала она. Ознакомиться с картой можно по ссылке — health.kievcity.gov.ua. Сейчас в Украине прививки могут получить люди в возрасте 65 лет и старше. В приоритете медики, социальные работники, военные и силовики, а также жители социальных учреждений. Напомним, в конце апреля в Украине открылись более 2000 пунктов вакцинации. Получить прививку от коронавируса можно в любом удобном пункте вакцинации. Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поставил цель, чтобы ко Дню независимости большинство украинский получили прививки от коронавируса.