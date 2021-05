В Киеве сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейский. Он забрал сумку у местного жителя, который упал со скутера, и поделился ее содержанием с коллегами. Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Отмечается, что задержанный является сотрудником полиции охраны Украины. Во время патрулирования наряд увидел мужчину, который не справился со скутером и упал. Правоохранители подошли к нему и в какой-то момент один из них забрал его сумку. Информация об ограблении полицейскими киевлянина поступила в городское управление внутренней безопасности Нацполиции. Оперативники установили причастных к преступлению и задержали их. Старший наряда полиции охраны признался, что взял сумку у мужчины, а потом поделился с коллегами частью ее содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Сотрудник полиции охраны забрав сумку у жителя Киева — внутренняя безопасность Нацполиции * Сотрудник полиции охраны забрав сумку у жителя Киева — внутренняя безопасность Нацполиции (ВИДЕО) * * В столице ночью наряд полиции охраны увидел человека, который не справился с управлением самоката и упал. Полицейские подошли к мужчине, а потом один из них забрав его сумку. Внутренняя безопасность НПУ задержала всех сотрудников патруля. Готовится увольнение полицейских из службы. * Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию об ограблении киевлянина, которому, вероятно, причастны сотрудники полиции. 36-летний житель столицы объяснив, что он возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрав его сумку. В результате проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их. Ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в Киеве. Старший рядом признался, что забрав сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами. По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, начато уголовное производство. Во время неотложных обысков обнаружено и изъято сумку потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Сейчас готовится вручения подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Также будет предоставлено окончательную правовую квалификацию действиям других сотрудников. Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских рядом в полном составе со службы в полиции и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству. Posted by Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины on Friday, May 7, 2021 Напомним, вчера во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3000 долларов у местного жителя за изменение меры пресечения. Днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы. РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали видвидувачив.Всього течение дня полицейские проверили 793 объекта и обнаружили 34 факта нарушения карантинных требований.