В одной из больниц Киевской области врачи подделывают справки больных COVID-19, чтобы быстрее выписать из больницы.

Об этом сообщила волонтер Леся Литвинова у себя в Facebook.

По ее словам, врачи специально завышают данные о сатурации в справках пациентов.

«Между этими двумя справками час с небольшим. И истерика Koshkina Iryna , которая пыталась объяснить родственникам, что нельзя выписываться с сатурацией 72. Нельзя с сатурацией 72? Да не вопрос. Пациент чудесным образом за час рывком улучшается. Аж до показателей 88-92. Так уже можно? Ну и прекрасно», — комментирует Литвинова.

Отметим, у нее в комментариях другой известный волонтер — Катерина Ножевникова (Одесса) скинула фрагмент переписки. Один из ее авторов пишет, что якобы пациентам врачи не дают назначения на кислородную терапию, ведь затем их в сети ругают волонтеры (концентраторы зачастую предоставляют именно волонтеры) за то, что они выписывают недолеченных пациентов.

Как заявил ранее министр здравоохранения Максим Степанов, сертификаты вакцинации от COVID-19, которые должны появиться в Украине, подделать будет невозможно.

Главный санитарный врач Виктор Лишко пояснил, когда украинцам начнут колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.