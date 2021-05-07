В Киевской области в ближайшие 1-3 часа ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о грозе, которая начнется вечером и продлится ночью. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Telegram,

"Внимание !!! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Киевщине В ближайшие 1-3 часа, и до конца дня 7 Мая и ночью 8 мая, в Киевской области гроза", — говорится в сообщении

Если гроза застала на улице и вы не успели добраться помещения, следует избегать высоких деревьев, металлических заборов, рекламных щитов и стен, у которых растут деревья, советуют спасатели. Сегодня синоптики предупреждали, что погода в Украине в субботу будет влажной, ветреной и прохладной, но уже в воскресенье на территорию страны с запада начнет распространяться поле высокого атмосферного давления — антициклон UTINE, благодаря чему потеплеет. Уже 9 мая в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода. В воскресенье дожди в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м / с, в восточной и юго-восточной части местами порывы ветра 15-20 м / с.