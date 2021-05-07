Фракция «Слуга народа» в ближайшее время намерена обсудить вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом сообщил глава провластной фракции Давид Арахамия в эфире «Украина 24».

«У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это «человек на вылет». Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом», — сказал он.

Арахамия также добавил, что одна из главных претензий к Степанову — провал вакцинации.

Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в июле-августе Украина ожидает первые поставки вакцины NovaVax. Что касается вакцины CoviShield от Serum Institute, то наша страна оказалась в заложниках ситуации, ведь Индия заблокировала экспорт препарата.

Как сообщалось ранее, Национальный план по вакцинации от COVID-19 в апреле недовыполнили в 4 раза — в прошлом месяце врачи сделали менее 800 тысяч прививок, хотя планировалось вколоть 2,5 миллиона доз.