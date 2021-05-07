Комитет этики и честной игры Украинской Ассоциации футбола (УАФ) обладал информацией о "аномальные ставки" на победу "Шахтера" в матче с "проходят" в 25-м туре украинской Премьер-Лиги еще до того, как информация стала публичной. По этим ставкам УАФ попросил букмекеров заморозить выплаты и не принимать новые ставки по ходу игры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. "Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч под время его течения ", — сообщили в УАФ. В Ассоциации добавили, что по ходу сезона 2020/2021 уже три команды были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв". "Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча", — пояснили в УАФ. Также Комитет обратился с просьбой букмекеров минимизировать прием ставок на следующий матч "Мина". "Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", — отметили в Ассоциации. Напомним, вчера, 6 мая, накануне старта поединка между "проходят" и "Шахтером" появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу "горняков" с большой разницей голов. В итоге матч почти был сорван, потому что игроки закарпатского клуба закрылись в своей раздевалке и отказывались выходить на поле. Делегаты поединке угрожали причислить "Прохожу" техническое поражение, если игроки не выйдут на поле. В итоге футболисты появились на поле и матч более чем получасовым опозданием начался. "Шахтер" победил 4: 0. Поражение полностью лишила "Минай" шансов на сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон. После игры ни главный тренер "уходит" Николай Цымбал, ни игроки команды не предоставили комментария об отказе выходить на поле. Напомним, тремя годами ранее в УПЛ разгорелся букмекерский скандал с участием молодежных команд "Олимпика". Игроков команд U-21 и U-19 донецкого клуба подозревали в сдаче игр. В итоге молодежные команды были дисквалифицированы от участия в чемпионатах.