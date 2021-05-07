Сумская область с 8 мая перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую». Таким образом, в Украине не останется «красных» зон.

Соответствующее решения 7 мая приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает министр Кабмина Олег Немчинов.



Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина преодолела третью волну пандемии COVID-19. Она была самой смертоносной.

Известный волонтер заявил, что в одной из больниц Киевской области врачи подделывают справки больных COVID-19, чтобы быстрее выписать из больницы.