Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 8 и 9 мая в Украине — украинцев снова предупреждают о заморозках.

По ее словам, в субботу в Украине ожидаются периодические дожди с грозами. Сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с. На западе, севере и в центре похолодание до 9-13 градусов. На юге, в Днепропетровской области и на востоке тепло: 14-19 градусов.

В воскресенье погоду будет диктовать антициклон — практически повсеместно будет светить солнце. Только на крайнем востоке несущественный дождь. Сильный ветер удержится на Левобережье. Температура на востоке снизится, а на западе и севере начнет повышаться.

9 мая температурная картинка выровняется, ожидается днем ​​13-18 градусов, на Закарпатье до 20-22.

Отдельно синоптик предупреждает, ночь на воскресенье будет холодной: 3-8 градусов. На западе даже возможны заморозки на почве.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха: 10-12 градусов.

В воскресенье будет светить солнце, ветер ​стихнет, будет сухо, а столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.