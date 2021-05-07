В Украине зафиксировано 8404 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 3080 человек, выписаны из больниц — 5172, умерли — 379.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2105428 человек;

выздоровели — 1731162 лица;

летальных случаев — 45 830;

проведено ПЦР-тестов — 9594857.

Как сообщалось ранее, Национальный план по вакцинации от COVID-19 в апреле недовыполнили в 4 раза — в прошлом месяце врачи сделали менее 800 тысяч прививок, хотя планировалось вколоть 2,5 миллиона доз.

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили посещать территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Вполне ожидаемо, что Украины в нем нет.