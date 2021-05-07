Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за ложь в декларациях.Напомним, в январе Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование (в конце 2020 года Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование). В итоге в середине апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях.

Накануне Венецианская комиссия установила, что документ соответствует международным обязательствам Украины. В комиссии отметили, что ужесточение санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов:

«Повышение санкций может быть необходимо, но этого недостаточно, если антикоррупционные институты не работают должным образом».

По мнению комиссии, законопроект не противоречит решению Конституционного суда Украины и соответствует предыдущим рекомендациям комиссии.

Одновременно с этим в комиссии жалеют, что ужесточить наказание смогут только к следующему циклу декларирования — до 1 апреля 2022 года.

Напомним, в марте в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении так называемой «нулевой» декларации — она рассчитана на тех украинцев, которые хотят узаконить заработанные в тени активы.

