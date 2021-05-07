Почти 100 газовых котлов приобрели потребители газа Винницкой области в АО "Винницагаз". С начала текущего года компания предоставляет новую услугу продажи газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании. Особенно выгодное приобретение в комплексе с услугами присоединения к сетям или реконструкции, которые уже заказали более 500 клиентов. В 2021 году в компании "Винницагаз" стартовал новый сервис — индивидуальный подбор газового оборудования и его продажу. При этом потребитель может одновременно заказать комплексную услугу "Газ под ключ". Услуга по комплексному присоединения включает все этапы — от подачи заявления, проектирование, монтажных работ — до пуска газа в газовые приборы. Это позволяет потребителю сэкономить время и средства при реализации нового присоединения к газовым сетям или реконструкции существующей системы. "Заказать комплексную услугу замены газового оборудования, или присоединение к сетям, приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания 104.ua Клиентский пространство. За четыре месяца текущего года в Винницкой области персональные менеджеры 104.ua клиентских пространств проработали уже более 800 заказов. Из них почти 400 — на присоединение новых объектов к сетям, еще 120 — на реконструкцию существующих газопроводов, замену устаревшего оборудования на новое, современное и энергоэффективное ", — сообщил директор по капитальному строительству АО" Винницагаз "Николай Яременко. Комплексные услуги газификации и реконструкции сетей в январе-апреле 2021 уже получили 211 клиентов. При этом потребители приобрели в 104.ua Клиентском пространстве 280 единиц газового оборудования. В частности, почти 100 газовых котлов от ведущих производителей. Большинство из них приобретены застройщиками многоквартирных домов и обеспечивать теплом жителей новостроек области. Пользуются спросом среди потребителей газовые счетчики, сигнализаторы природного и угарного газа, модемы дистанционной передачи данных. Сертифицированное оборудование, которое соответствует международным стандартам качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность в пользовании газом. Индивидуально подобрать газовое оборудование необходимой мощности помогают персональные менеджеры 104.ua Клиентского пространства.