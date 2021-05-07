Власти Туниса усилили локдаун в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 9 по 16 мая вводится комендантский час, запрещена работа рынков и торговых центров, посещение культовых сооружений и перемещения между городами. Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам аль-Мешиши, передает Tunisia TV. "Мы утвердили локдаун, который начнется с 9 и продлится до 16 мая", — заявил аль-Мешиши. Официальный представитель правительства Хасна бен Сулейман пояснила, что в стране будет введен комендантский час, который будет действовать с 19:00 и до 5:00. Кроме того, запрещаются собрания и торжества, работа развлекательных учреждений и парков. Рынки и торговые центры будут закрыты, исключение составят продуктовые магазины. Посещение культовых сооружений в этот период и перемещения между городами не допускаются. Ограничения коснутся праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание поста Рамадан, который сопровождается массовыми гуляниями. Напомним, с 7 мая власти Турции усилили локдаун. В частности, введен запрет на покупку некоторых товаров, включая текстиль, одежда, игрушки, электронику. При этом в стране действует комендантский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритической сферы закрыты. Отметим, в начале марта в Тунисе зарегистрировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. При этом других штаммов на территории страны не обнаружили.