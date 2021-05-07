Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о первой смерти пациента после прививки от COVID вакциной AstraZeneca. Женщина умерла на следующий день после получения прививки. Об этом сообщает Reuters.

35-летняя женщина-медицинский работник умерла 7 мая в южной провинции Ань Джианг, через день после того, как она получила первую вакцину против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Вьетнама уточнили, что женщина умерла от аллергической реакции, известной как анафилаксия. Напомним, Вьетнам одобрил вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca в конце января 2021 года. Тогда столица страны Ханой переживала вспышка заболевания. Европейский регулятор лекарственным средствам (EMA) заявил 7 мая, что рассматривает сообщения о редких неврологические расстройства у людей, получивших вакцину против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria). Эксперты просят у компании более подробные данные о случаях заболевания. Ранее канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививки вакциной против COVID-19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.