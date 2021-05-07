Навесні, особливо в травні, організм людини відчуває гостру потребу у вітамінах, що містяться в свіжій зелені. Листова зелень містить безліч вітамінів і мікроелементів, однак при її виборі слід враховувати низку важливих факторів.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила дієтолог-нутриціолог Ольга Набока.

За словами дієтолога, в травні особливо корисна листова зелень, оскільки в цей період — це найефективніший засіб для зміцнення імунітету.

Дієтолог також зазначила, що при виборі зелені потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд і колір рослини, а також на пружність та щільність листових пластин.

«Чим щільніше листя, тим більше в них вітамінів. В м’якому листі корисних речовин міститься менше, ніж в пружному. Також потрібно враховувати, що не вся яскрава та гарна зелень корисна. Якщо зелень була вирощена з додаванням добрив, або ж була спеціально оброблена перед транспортуванням до супермаркету, вона буде красиво виглядати, але в ній не буде жодних вітамінів», — зазначила лікар.

За словами дієтолога, натуральна зелень швидко псується, в той час, як оброблена хіміками, може зберігатися без появи зовнішніх дефектів понад тиждень.

«Першу зелень виганяють у різні способи: у воді, в тирсі, в піску і в землі. Найбільше вітамінів буде саме в тій зелені, яку вирощували в землі. Зелень, вирощена в грунті, містить у 2-3 рази більше макро і мікроелементів в порівнянні з тією, яку вирощували на тирсі. Відрізнити таку зелень від будь-якої іншої можна за кольором. Зелень, яка вирощувалася в грунті буде набагато яскравішою. Що стосується теплиць, то це лише штучне створення сприятливих кліматичних умов і нічого поганого в цьому немає. Однак, якщо йдеться виключно про дотримання температурного режиму, а не про додавання стимуляторів росту», — підкреслила дієтолог.

Дієтолог рекомендує зберігати зелень в холодильній камері з нульовою температурою. «Зелень потрібно вимити, просушити, покласти в пластиковий контейнер і прибрати в цю камеру. Якщо у вашому холодильнику такої камери немає, можна зберігати зелень в секції для овочів. Однак не варто ставити в холодильник зелень в банці з водою», — сказала дієтолог, відзначивши при цьому, що якісна зелень не може зберігатися довго.

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