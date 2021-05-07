Появились подробности убийства, которое совершил 24-летний ветеран АТО в селе Глещава Тернопольской области. Напомним, 2 мая около полуночи 24-летний житель села смертельно ранил одного из шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке. Компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Компании это не понравилось и они решили с ним разобраться. Чтобы избежать драки местный жители, сбежал домой. Однако ребята ночью пришли к нему во двор и начали вырывать дверные ручки и выбивать дверь. Испугавшись за свою мать, парень вызвал полицию, а сам вышел разбираться во двор с ножом. В ходе потасовки юноша ножом задел одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Как сообщает портал ZAXID.net, к убийству 23-летнего Владимира Воробца привело подстрекательство со стороны его друзей.

Подозреваемый Андрей Пекельный говорит, что все началось после того, как его на дискотеке толкнул парень из соседнего села:

«На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание. Он набросился на меня с кулаками. Мы потрепались и я начал кричать, чтобы его забрали от меня, что он неадекватен, нетрезв. Но этого никто не сделал и тогда я начал бежать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним».

Компания начала погоню за Пекельным. В итоге они узнали, где он живет. Подозреваемый в убийстве говорит, что молодые люди ворвались к ним во двор и начали крушить окна, бить по стенам, ломать дверные ручки. В этот момент дома была мать Пекельного (женщина страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность). Женщина испугалась и начала кричать.

«Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят чем, то должны бежать. Это должно заставить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль», — говорит подозреваемый.

Он также добавил, что раненый успел пробежать 300 метров и только потом остановился. Андрей вызвал полицию и скорую помощь.

Известно, что Пекельный три года отслужил в зоне АТО в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Несколько месяцев назад он вернулся в родное село.

Ранее Киевская городская прокуратура сообщила подробности жуткой трагедии, которая произошла на улице Ревуцкого. 16-летний подросток, напомним, зарезал своих родителей, а также 8-летнего брата. Соседи семьи утверждают, что погибшие не следили за детьми, любили выпить и подраться. Подросток, который совершил тройное убийство, часто жаловался на поведение родителей.

Полицейские задержали парня, которого подозревают в убийстве 19-летней жительницы Днепропетровской области, студентки одного из львовских высших учебных заведений — Дарьи Косенок.

