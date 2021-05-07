Сергей и Снежана Бабкина открыто демонстрируют свою любовь и трепетное отношение друг к другу. Жена музыканта призналась, что не всегда их жизнь была похожа на идиллию — артист изменял любимой, и это едва не стоило ему семьи. Так, Снежана рассказала, кто в семье Бабкин главный и с какими голливудскими парами они себя ассоциируют. Об этом жена артиста рассказали в эфире радио "Люкс ФМ". На вопрос, кто же в их семье главный, Снежана и Сергей ответили коротко — мы. Жена музыканта внесла некоторые уточнения. "Мы передаем друг другу ежедневную эстафету. Я могу быть главной, а потом сказать:" Сережа, давай, выруливает ". Мы взаимозаменяющих друг друга", — уточнила актриса и блогер. Снежана не скрывает, что не против была бы занять лидерские позиции в семье, ведь она ежедневно дает советы знаменитом мужчине и находит для него правильные слова, она считает музыканта подкаблучником, но не видит в этом ничего плохого. Кроме того, эта роль в семье Бабкин мигрирующая.

Сергей и Снежана Бабкина открыто рассказывают о своих отношениях "Я считаю, что подкаблучниками должны быть и женщина, и мужчина, потому что они должны растворяться в своем партнере. Да, я считаю, Бабкина подкаблучником", — призналась Снежана. Ранее Сергей с женой сравнивали себя со звездными семьями — Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, но после разводов звезд, они перестали проводить параллели. "Мы идеальны. Пусть все к нам подтягиваются", — заявила Бабкина. Напомним, что ранее Сергей и Снежана Бабкин высказались о кризисе в отношениях из-за измены музыканта и рассказали, что помогло им выйти из сложной ситуации.