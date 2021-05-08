Беременна третьим ребенком телеведущая Катя Осадчая наслаждается интересным и ярким отдыхом в солнечной Турции с любимыми мужчинами — мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Семейство с удовольствием плавает в теплой воде, гуляет по горам и прекрасно проводит время. Так, звезда показала свои утренние упражнения. Красочными фото в купальнике ведущая поделилась в своем Instagram. На снимках Катя отражена на желтой SUP-доске с веслом в руках. Она эффектно позировала и стоя, и лежа в черном купальнике и лимонной рубашке сверху. На фоне ярко-бирюзовой морской воды кадры выглядят невероятно живописно. Даже будучи в положении и на отдыхе, Осадчая предпочитает проводить время активно, а не только лежать под солнцем. "Мои утренние упражнения. С чего начинается ваше утро?» — подписала фото теледива.

Катя Осадчая порелаксувала на SUP доске (фото: instagram.com/kosadcha) Чуть раньше она показала также семейную прогулку к так называемым "ванн Клеопатры". Для нее Катя выбрала белую футболку и розовые шорты, которые дополнила шлепанцами, белой панамкой и темными очками. На одном из фото она позировала вместе с 4-летним сынишкой, однако его лицо публике по-прежнему не показывают. "Ванна Клеопатры, люблю легенды. Хорошего всем дня", — прокомментировала Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном посетили "ванны Клеопатры" в Турции (фото: instagram.com/kosadcha) Фолловеры восхищаются красотой места, где отдыхает звездное семейство, и желают им отличного отпуска. Какая красота вокруг! Восторг! Наше утро начинается с просмотра того, как вы проводите свое утро! Классные фоточки Клеопатра, на фоне ванн Клеопатры, символично. Хорошего Вам отдыха А у кого ноги длиннее, у вас, или Поляковой? Хороших праздников! Счастье ващий семье Красота неземная Такой взрослый сын, а еще лицо его показываете Красавица Ранее беременная Осадчая в бикини взбудоражила сеть, а Горбунов с сыном показали мужскую силу в Турции.