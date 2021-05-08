Украинская сторона СЦКК в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила о вооружении и военной техники вооруженных формирований РФ за пределами выделенных мест хранения на Донбассе. Их зафиксировал беспилотник ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. Так, 213 единиц вооружения и военной техники находится на полигонах вблизи населенных пунктов Мусинськ, Мирное и Бугаевка. Еще 45 единиц — на полигоне вблизи населенного пункта Покровка. "Вступило систематический характер препятствования со стороны российских наемников работе патрулей СММ ОБСЕ. Целью таких действий является задержка и недопущения патрулей в места или объектов, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации. На блокпосту у Старомихайловка наемники РФ запретили проезд патрулю Миссии ", — говорится в сообщении. Ранее в Донбассе зафиксировали размещения на оккупированной территории реактивных систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.