Бывшая возлюбленная и жена Виталия Козловского, журналист и YouTube-блогер Рамина Есхакзай поделилась радостной новостью — девушка выходит замуж за своего избранника, украинского адвоката Евгения Пронина. О предстоящем торжестве она сообщила в своем Instagram, а также показала фото кольца, которое подарил ей возлюбленный. Сейчас пара отдыхает на Мальдивах — там и состоялась предложение руки и сердца. Рамина поделилась снимком, на котором видна лишь часть ее груди в ярком топе и заветное кольцо на пальце. "Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!" — написала Есхакзай.

Рамина Есхакзай показала полученное от любимого кольцо (фото: instagram.com/raminalalala) Пронин также сообщил о новости у себя на странице, выложив тот же кадр. "Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому говорю направления, а она ответила, вы и сами знаете!" — написал Евгений. Отметим, что влюбленные встречаются уже два с половиной года. Ранее Рамина поднимала тему замужества в интервью и выражала недоумение, почему же бойфренд не оказывает ей предложение.

Рамина Есхакзай и Евгений Пронин вместе более двух лет (фото: instagram.com/raminalalala) К слову, позже девушка опубликовала также яркий снимок в желтом купальнике и поблагодарила всех за поздравления. Есхакзай прокомментировала и размер камня в своей кольце, который некоторые фолловеры признали недостаточным.

Рамина Есхакзай получила предложение руки и сердца на Мальдивах (фото: instagram.com/raminalalala) "Спасибо за поздравления. Умение радоваться за других — черта хороших и самодостаточных людей. Здорово, что таких у меня 99,9%. Судя по сообщениям в Директ, некоторые из вас вчера даже отметили. А те курочки, не оценили размер бриллианта, меня порадовали. Такие эмпатические люди … хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. И побольше. Дело вкуса. Он либо есть, либо тебе всегда мало ", — отметила Рамина. Напомним, ранее Рамина Есхакзай призналась в отношениях с женатым олигархом.