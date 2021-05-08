В Украине уравняют мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. Соответствующий закон завтра вступит в силу. Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступит в силу на следующий день после опубликования. Ранее возможность уходить в декретный отпуск имели только матери. Этот закон вводит новый вид отпуска — одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Он предоставляется кому-то одному из родственников ребенка: отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает вместе с ним; бабушки или дедушке; другим совершеннолетним родственникам ребенка. Документ также устанавливает право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск. Как писало РБК-Украина, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский. Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. "За" проголосовали 269 парламентариев. При этом за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.