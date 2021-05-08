Дочь судьи Печерского суда Киева извинилась за свое скандальное видео с грубыми высказываниями в адрес Украинской и заявлением о Крыме, которое вызвало в обществе резкую гневную реакцию. Студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко записала новый ролик с оправданиями. Свое заявление Анастасия Константинова 8 мая опубликовала в Instagram. Девушка заверила, что в любом случае не хотела обидеть граждан Украины и тех, кто защищает территориальную целостность страны. Свое прошлое видео с "наездами" на недовольных приездом российского рэпера Басты в Киев для концерта Анастасия назвала "эмоциональной позицией", поскольку является ценителем его творчества, но "не была осведомлена о его политических взглядах". "Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю этого", — сказала девушка. Отметим, что такие слова о неосведомленности прозвучали на следующий день после резонанс из-за матерную заявление студентки о том, что Крым якобы уже не украинский: "он уже не наш. Смиритесь с этим, бл ** ь! О ** али!" Теперь же ситуация кардинально изменилась. Анастасия говорит, что ее высказывания были неправильными, и вызвали "возмущение и оправдан гнев". Что в детстве она очень любила отдыхать в Крыму, и ей жаль, что "эта земля сейчас временно оккупирована". Студентка высказалась о своих родителях судей, и заявила о готовности ответить за сказанные слова в соответствии с законом. "Да, я действительно из семьи юристов, уважают закон и Конституцию Украины … Я понимаю, что я опозорила их имена. И вместе с тем мне 20 лет, я дееспособной человеком, и готова нести ответственность за сказанное", — говорит Анастасия. Студентка 3-го курса университета Шевченко также рассказала о своем патриотизме. "Также я хотела сказать, что является патриотом своей страны. Я родилась здесь и выросла. Я уважаю людей, которые защищают мою страну. Я за целостность Украины. И я действительно хочу видеть ее единство и процветание. Всего хорошего", — сказала девушка. Посмотреть эту публикацию в Instagram

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Видео: дочь судьи извинилась и ругательства в адрес Украинской и слова о Крыме Напомним, что за день до "переосмысление" в сети появилось видео, снятое студенткой, с ее высказываниями о Басту, Крым украинский. Волонтеры призвали руководство столичного вуза и правоохранителей отреагировать на слова девушки. В сети рассказали о других "подвигах" дочери судьи Позже в интернете также рассказали, что дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой и падчерица судьи Виктора Кицюка Анастасия прошлом году попадалась пьяной за рулем в центре Киева. Как написала журналистка Евгения Моторевська в своем Facebook, тогда патрульные составили протокол, дело попало в суд, но девушка на заседание не явилась, а просто прислала письменные показания и передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была. "Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбужден была — потому поссорилась с парнем. Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием вещества не была. Судьи этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело ", — говорится в публикации. Ранее мы писали о том, что блогера, которая загремела в "Миротворец", извинилась за оскорбления украинского языка, а также опубликовала видео с угрызениями.