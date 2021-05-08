Фигуранту симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе до 6 июня. Его поместили туда в середине марта. Об этом сообщает "Крымская солидарность". По словам родных политзаключенного, Абдуллаева содержат в холодном карцере в грязи. Ему пришлось лежать на холодном полу, у него болит горло. Кроме того, у мужчины есть проблемы с давлением. "В ШИЗО спальное место пристегивают к стене и опускают только вечером. Он не выдержал целый день на ногах и лег на сырую и холодную пол", — рассказала жена политзаключенного. В марте 2020 семье стало известно о том, что Абдуллаев этапирован в ФКУ ИК № 2 города Салават УФСИН России в Башкортостане для отбывания наказания. Сразу по прибытии в колонию его отправили в штрафной изолятор. Крымский татарин находится в таких условиях уже около года и связывает это с отказом от сотрудничества со спецслужбами, которые посещали его уже на территории колонии. Ранее сообщалось, что осужденный по первой симферопольской "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт. Напомним, вчера из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал покарананя через незаконный приговор суда по "делу Сенцова".