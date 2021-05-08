Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 8 мая отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет. Праздничный день она проводит с близкими на берегу моря — муж Андрей Дикий устроил любимой приятный сюрприз. На своей странице в Instagram она опубликовала яркие и счастливые пляжные кадры с мужем и дочками Дианой и Полиной. На фото именинница отражена в свободном белом платье, солнцезащитных очках и босиком. Она эффектно позирует у кромки прибоя в компании любимой семьи. "Дикая семейка" также сделала живописный снимок на качелях на фоне моря. Они отдыхают в курортном городке Сиде в Турции. Лилия поделилась своим счастьем и пожелала всем того же. "Проснулась, а за окном — шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица — дикий и девочки — рядом. Такой вот сюрприз сделала мне # дикасимейка! Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю счастливую меня человека! Привет, мои 20 * 2. Спасибо за все, что у меня есть. Счастье — всем вокруг, в каждое сердце! " — написала Ребрик.

Лилия Ребрик отмечает 40-летний юилей в Турции с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik) В комментариях поклонники искупали ведущую в поздравлениях и душевных пожеланиях. Хорошо вам отдохнуть Приветствую. Пусть и в дальнейшем у Вас все будет только с любовью Искренние поздравления и наша любовь Лилия, с днем рождения! Отличного настроения, радости, оптимизма и успехов во всем, что запланировали! Поздравления, Лилия. Вы невероятная. Пусть в мире будет больше таких как вы, долгих лет вам от всей души поздравляю С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений С днем рождения. Сияйте так же ярко, Лиля! Лиля с днем рождения! Оставайтесь такой настоящей, женственной, не теряйте свое очарование С днем рождения !!! Желаю вам здоровья и простого семейного счастья, только приумножая его Напомним, ранее Лилия Ребрик показала свой идеальный семейный квартет и сделала признание о дочерей.