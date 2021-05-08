Люди часто озадачены вопросами "Когда есть" и "Что есть". Но стоит также подумать о вопрос "Как есть". Это позволит оставаться стройной и здоровой. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси. Нутрициолог посоветовала начать с последовательности блюд. Оказывается, идеальная последовательность такова: овощи, белок, жир, углеводы. "Понятном языке это выглядит так: салат с зеленью и овощами (можно с оливковым маслом), мяско / яйца / рыба, крупы или фрукты. "Буфер" для сладкого. В диетологов есть понятие "забуфериты легкие углеводы" (сахар, сладости, выпечку и т.д.). Коротко, это помогает замедлить всасывание глюкозы, не сильно задирая инсулин. Если раз в неделю вам захотелось съесть пирожок, его можно забуфериты: съесть в основной прием пищи (максимум через 20 мин). Перед пирожком съесть клетчатку (овощи, зелень). Согласно исследованиям, 50 г глюкозы + 14,5 г пектина (своего рода клетчатка) поднимает сахар в крови гораздо меньше, чем просто 50 г глюкозы. Это позволит немного снизить опасность пирожка.

Как есть сладкое? (Фото: pexels.com) Медленная диета. Самое простое, что вы можете сделать для здоровья желудочно — кишечного тракта — научиться жевать. Помните: в желудке и кишечнике зубов нет. Они не смогут прожевать целые куски. Кроме того, в процессе жевания выделяется лизоцим, который защищает нас от возможных бактерий в пище и помогает ее переварить. Все просто — жуем пищу до тех пор, пока она не превратится в кашицу. Чтобы этому научиться, первое время следует откладывать вилку на время жевания. Умеренное приготовления. Не стоит разваривать овощи. Желательно готовить аль-денте (до полуготовности), корнеплоды варить целиком, крупы замачивать подкисленной воде, использовать Медленноварки и т. Д., Иначе гликемический индекс (ГИ, способность повышать уровень сахара в крови) просто взлетает. Такой продукт может принести больше вреда, чем пользы, а полезные вещества в нем сократятся в разы. Никаких картофельных пюре, пожалуйста. НЕ зажаривают / НЕ запекайте до образования золотой / коричневой корочки. В процессе образования такой корочки, образуются КПГ (конечные продукты гликирования). Они делают ужасную вещь: сшивают белки (в т.ч. коллаген и эластин кожи) и тянут раннее старение, морщины и дряблость кожи ", — рассказала Яна. Напомнив, нутрициолог назвала основы здорового блеска коже — если хочется сиять. Нутрициолог рассказала, чем грозит загар: старение кожи и разрушение клеток ДНК.