Леся Никитюк отлично проводит время на турецком курорте — украинская телеведущая прилетела туда в компании подруг, чтобы отпраздновать девичник одной из них. Она заводит сеть жаркими кадрами и показывает, как они проводят время. На своей странице в Instagram артистка похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике и предложила фанатам угадать, какая из ее подружек выходит замуж. На фото леди Ле отображена на пирсе — она позирует в кожаном бикини оливкового цвета с завязками под грудью. Звезда подняла руки вверх и счастливо улыбается солнцу. На заднем плане можно увидеть подруг ведущей. Девушки тоже все в купальниках, однако отражены спинами к камере.

Леся Никитюк весело проводит время на девичнике подруги в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk) В подписи к снимку Никитюк рассказала, как проводит время на курорте. "# Девичник2021 — море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль … ps Угадайте, кто из нас идет под венец? Подскажу, и что спиной к вам", — шутливо написал теледива. Звездная подруга Леси, певица и модель Даша Астафьева, в шутку поинтересовалась, как же местные мужчины выдержали такое количество женской красоты. "Там кто-то живой из мужиков остался на острове?» — написала она. На что ведущая ответила, что "Вот сегодня идем добивать". Остальные подписчиков начали осыпать Лесю комплиментами. Леся, ну это шикарно и купальник суперский Мммм, какие ноги! Да и вообще, красота! Девушки, вы Волшебные Девочки такие девочки Ох как жарко. Такие красавицы Фигурка обалдеть Вот цеее нооогы. Красаааа красивая наша Леся! Как много коктейлей. Фигура шикарная Так, стоп, это не вас на яхте фотографировали голыми !? Фигура нереальна. Наоми отдыхает Ранее мы писали, что дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде на съемках популярного ТВ-шоу.