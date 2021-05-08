С начала этого периода на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Бойцов Операции объединенных сил обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook. "Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении. Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Недалеко от поселка Новгородское боевики совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 — с станковых противотанковых гранатометов. В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия. "Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ … Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", — сообщили в пресс-центре. Напомним, в течение 7 мая во районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было. Как писало РБК-Украина, в субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранения 28 апреля на Донбассе. Так, 7 мая стало известно, что во львовской больнице умер военнослужащий Юрий Опрышко 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовка на Донбассе.