Президент Франции Эммануэль Макрона рассказал, какие вопросы страны Европейского союза намерены обсудить в ходе саммита, который должен состояться 25 мая. Они планируют обсудить Россию и Brexit. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав ЕС, пишет РБК. Глава Франции отметил, что тема РФ и Brexit поднималась и в ходе сегодняшней встречи. "Мы обсудили России и Brexit. До сих тем мы также вернемся 25 мая", — заявил Макрона. Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС рассмотрит различные меры в ответ на санкции России. Бон отмечал, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной, провела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС. Он добавил, что правительство Франции не может не реагировать на сложившуюся ситуацию. Как писало РБК-Украина, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно в список санкций попал глава Европарламента Давид Сассоли. Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции РФ.