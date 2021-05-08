Бразильский нападающий Неймар продлили контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба "ПСЖ". Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту Неймар будет получать около 30000000 евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов. В составе "ПСЖ" бразилец провел 112 матчей, в которых отметился 85 голами и отдал 51 результативную передачу. Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в августе 2017 года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Ранее в СМИ сообщалось о возможном отъезде Неймара из Парижа. В последние годы за ним активно следила "Барселона", которая планировала вернуть бразильца на "Камп-Ноу". При этом и сам бразилец ранее заявлял о желании покинуть "ПСЖ". Также РБК-Украина писало, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласился продлить контракт с каталонцами, снизив свою зарплату. При этом аргентинец требует, чтобы летом "Барса" усилилась и могла претендовать на победу в Лиге чемпионов.