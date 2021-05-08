В Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За последние 24 часа умерли 4187 человек. Об этом сообщает Euronews. Официальные данные свидетельствуют, что в течение суток в Индии зафиксировали 4187 летальных исходов и 401 078 новых подтвержденных случаев болезни. В целом же в государстве зарегистрировано более 21,8 миллиона подтвержденных случаев болезни и почти 240 000 смертей вследствие COVID-19. Эксперты считают, что даже эти цифры значительно ниже реальных. Напомним, за 6 мая в Индии COVID-19 обнаружили в 414 188 человек. Также подтвердили и 3915 летальных исходов в результате заболевания COVID. Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая. Так, по словам премьер-министра Дениса шныряли, Индия попросила поделиться с ней запасами кислорода. От другой гуманитарной помощи индийская сторона отказалась. Отметим, масштабная вспышка коронавируса в Индии связывают с новым штаммом коронавируса. В Минздраве предупредили, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину.