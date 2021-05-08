Во Франции в пятницу предъявили обвинение трем членам неонацистской группы. Их подозревают в планировании нападения на масонскую ложу. Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на судебный источник. Собеседник издания сообщил, что трое подозреваемых, двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет и женщину в возрасте 53 лет, задержали по обвинению в "преступном террористическом объединении". Их арестовали во вторник в рамках предварительного расследования. Его начала еще в феврале антитеррористическая прокуратура Франции относительно небольшой ультраправой группы "Честь и нация". Указано, что следователи перехватили переговоры между подозреваемыми и предполагают, что они осуществляли поиск взрывоопасных веществ и возможных объектов нападений. Напомним, в начале года в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, главарем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Таррант. Как писало РБК-Украина, в октябре 2020 СБУ задержала членов международного неонацистской группировки, которые занимались вербовкой людей. Их депортировали и запретили въезд в Украину.