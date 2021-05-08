Несколько дней назад Настя Каменских отпраздновала день рождения, устроив яркую вечеринку в мексиканском стиле. А 8 мая отмечает день рождения и ее муж — продюсер и рэпер Потап: ему исполняется 40 лет. В своем Instagram певица опубликовала серию нежных и забавных фото с любимым человеком, а также трогательно поздравила его и призналась в любви. На фото Настя показала яркие, веселые и нежные моменты с избранником — они отражены как вместе, так и есть кадры только с юбиляром.

Настя Каменских поделилась яркими кадрами с мужем Потапом в день его рождения (фото: instagram.com/kamenskux) Артистка трогательно поздравила любимого с днем рождения и отметила все его положительные стороны, отметив, что очень гордится им. "Mi amor, сегодня, в Киеве, ровно 40 лет назад, родился добрый и талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр.) Я очень горжусь тобой, Леша, ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечен. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим Человеком. и сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты увирвешся у него как торнадо и побежишь покорять новые вершины, а я просто буду рядом, чтобы любить, наполнять, и поддерживать моего мишку ", — нежно обратилась к мужу Каменских. "Я люблю тебя", — тут же ответил Потап в комментариях. Ну а поклонники активно присоединились к поздравлениям в комментариях и засыпали именинника теплыми пожеланиями. С Днем рожденья!!!! Семейного счастья вам и куклу в дополнение Бесконечного вам счастье С днем рождения! Здоровья, любви, чтобы мечты сбывались Слова искренне любящей жены. Леха, с днюхой Какая прелесть! С днем рождения талантливого гения! крутой автор и просто клевый чувак. Вы с Настей дополняют друг друга. Бесконечного вам счастья и неиссякаемой любви !!! С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ! Леша очень улучшился в браке с вами. Счастья и здоровья Так здорово, когда такая любовь, такие чувства сильны, берегите свою любовь. И, Алексей, с днюхой Вас Юбиляр Потап в своем аккаунте поделился стихотворением в честь этого дня. "Если Потапу 40, то сколько же тогда тебе? Вроде совсем недавно он был" На своей волне "20 по 2 Елы палы, неплохо кстати малюкЦей красавец в форме, может ворваться на движЯкщо Потапу 40, то сколько же тогда вам? Я раньше пел для пидлиткивТепер для пап и мам40 Потапу если тебе скоко тогда, ты вырос на его песнях, а у тебя отросла бородаПотапу 40, да ладно! Эх годы летят, а не шкодуючиВолосся съела краска, согласные съели "в / а "И вот ПТП теперь 40Вин в Банди крутых облисятБудь то Бухло или криптовалютаВизьмы подними 50!", — написал именинник. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Ранее Настя Каменских поделилась важными советами о том, как принять и полюбить себя.