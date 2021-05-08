Китайская 22-тонная ракета-носитель Long March 5B, которая после запуска на прошлой неделе вышла из-под контроля и с огромной скоростью мчится к Земле, должна по прогнозам ученых из Центра исследований и разработок в космосе войти в атмосферу в промежутке времени от ночи до полудня 9 мая. Об этом 8 мая передает Reuters. Согласно последним "обоснованным прогнозом" центра по орбитального возвращения и изучения космического мусора (CORDS) о месте входа в атмосферу корпуса ракеты, она может упасть недалеко от Северного острова Новой Зеландии. При этом специалисты отмечают, что возвращение в атмосферу возможно в любом месте вдоль траектории на дорогах, покрывающие большие участки земного шара. По времени указывается, что вход ракеты в атмосферу, по всей видимости, состоится 9 мая в 7:19 по киевскому времени, но на практике это может быть плюс-минус несколько часов.

Фото ракеты Long March 5B с телескопа — снимок от 8 мая (virtualtelescope.eu) В пятницу в китайском МИД заявили, что большая часть обломков ракеты будет сожжена при повторном входе в атмосферу и вряд ли нанесет никакого вреда. Перед этим астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл говорил о вероятности, что части ракеты могут упасть над Землей, возможно, в густонаселенной местности, как в мае 2020 года, когда на Кот-д'Ивуар рухнули осколки первого Long March 5B. Напомним, ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции была запущена на орбиту 29 апреля, но впоследствии она стала неуправляемой. Объект весом 22-тонны и габаритами 30 метров в длину и 5 метров в ширину летит со скоростью 29000 километров в час, из-за чего специалистам очень сложно спрогнозировать точное и время падения обломков.