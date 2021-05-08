Украинская группа Go_A отправился в Нидерланды в Роттердам для участия в конкурсе Евровидение 2021, которое состоится в Ahoy Arena, где уже первые конкурсанты будут на репетициях оттачивать номера. О старте вояжа из киевского аэропорта "Борисполь" рассказали сами музыканты в Instagram. Группа Go_A опубликовала видео с воздушной гавани. Артисты взяли с собой флаг Украины на конкурс, и перед отправлением в рейс позировали с ним у большого баннера с лого Евровидение-2021, слали поклонникам воздушные поцелуи (даже через маски), "играли" с чемоданами на колесиках, махали рукой на прощание. "Мы отправляемся в Роттердам", — лаконично подписали кадры музыканты. В воскресенье в Go_A запланирована первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы мероприятия. Представители Украины выступят в первом полуфинале со своей конкурсной песней "Шум" 18 мая. Кстати, клип украинский на композицию уже вошел в число 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Go_A (@go_a_band)

Видео: представители Украины на Евровидении-2021 группа Go_A отправилась в Роттердам на конкурс В сети поклонники группы Go_A желают им доброго пути, лучшего выступления и возвращение домой с победой. Удачи! Счастливого пути! Удачи вам в Роттердаме! Гордимся. Только вперед к победе! Удачи! Хорошо пошуметь. Ну все! Держу за вас кулачки. Успеха, мы с вами! С Богом, вперед к победе, держим кулачки за вас! Ранее сообщалось, что в свежем прогнозе букмекеров Украины резко взлетела в рейтинге Евровидение 2021.