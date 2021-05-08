В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранения 28 апреля на Донбассе. Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. "Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области — старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевого ранения 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", — информируют в центре. Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже — в Харьков. "Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", — указано в сообщении. Напомним, 7 мая стало известно, что во львовской больнице умер военнослужащий Юрий Опрышко. Как писало РБК-Украина, 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовка на Донбассе. Позавчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр". Также два дня назад смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.