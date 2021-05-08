В Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. Так, по состоянию на 9:30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный со скоростью 4 м / с.

Фото: снег в Карпатах 8 мая (facebook.com/Чорногірський горный поисково-спасательный пост) РБК-Украина писало, что 9 мая на мероприятии ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит + 10 + 14, а ночью 5 + 8. Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер в течение дня. Напомним, что в воскресенье дожди в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.