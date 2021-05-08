В российской Уфе во время репетиции парада военной техники по случаю 9 мая произошло ЧП — загорелся один из танков. Техника советских времен вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета столицы Башкирии. Об этом передает ИА "Башинформ". Инцидент попал на видео, и кадры выложили в сеть. Танк ехал по проспекту Октября, развернулся на Северный проезд и загорелся. За тем, что происходит, наблюдали люди на улице, снимая на телефоны. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, танк Т-26 загорелся из-за возгорания топлива, которое пролилось на его корпус. Сообщается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей. При этом на ролике видно, как к танку съехались несколько пожарных авто. Также показано, как пожарные начинают тушить огонь, выходящий из-под его башни. Технику обильно заливали пеной и водой. Также на место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Видео: в российской Уфе вспыхнул танк на репетиции парада к 9 мая Ранее сообщалось, что в России военные сожгли собственную технику на учениях, и в сети появилось видео инцидента. Также мы писали о том, что перед этим в России на параде перевернулся танк Т-34.