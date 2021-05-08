Астролог рассказала о важной астрологическую событие, которое состоится 9 мая и закончится 2 июня. Речь идет о переходе планеты Венеры в знак Зодиака Близнецы. В это время нужно быть осторожными в личных отношениях и не транжирить попусту деньги. Будет хотеться новизны, разговоров о чувствах, но все они будут поверхностными и мимолетными. Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна. Что ждет нас в любви и отношениях "Кто-то начнет любить ушами и захочет говорить о чувствах. Любовь в это время должна быть игрой и непрерывным флиртом. Когда чувства сводятся только к быту, отсутствует интеллектуальный контакт, может стать очень скучно, а скука — главная причина угасания чувств. Склонность к быстрых и ярких впечатлений ", — рассказывает эксперт. Венера в Близнецах хочет быть со всеми, но в то же время не обременять себя ни дружескими, ни глубокими отношениями. Хочется предаваться воспоминаниям о душевных беседы и встречи. Может возникать яркое желание спонтанных интимных связей без намерения продолжение. Вообще в это время не стоит верить ни словам, ни обещаниям, которые даются. Могут быть материальные убытки В финансах могут быть расходы на разный незначительное мелочь, при этом желание рациональные и хорошо понятны. Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость могут привести к материальному ущербу — можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Нужно контролировать финансы, и не давать деньги в долг под честное слово. Ранее астролог также назвала судьбоносные события мая, которые принесут изменения каждом из нас.