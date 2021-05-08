Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) возросло до 28 человек. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает сайт правительства столицы Мексики. По данным городских властей, в госпиталях остаются еще 33 пострадавших в ЧП. Кроме того, в сообщении говорится, что 53 человека были выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно. Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики упал метромост, когда по нему ехал поезд. Кроме погибших известно, что несколько десятков человек пострадали. В поезде было довольно много людей, так как многие в это время возвращались с работы. Двенадцатого линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Повреждена ветвь частично прекращала работу осенью 2017 после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недостатки при строительстве.