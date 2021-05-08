День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. Это нужно, чтобы не забывать историю и понять ее полнее. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в обращении к Украинской 8 мая. "Когда мы говорим" никогда снова ", имеем в виду прежде всего очень конкретное" никогда не забыть ". Поэтому и отмечается во многих странах этот День — памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире ", — подчеркнул Зеленский. Президент добавил, что "нацизм был абсолютным злом", и любой из тех, кто пытается оправдывать его, "заслуживает только осуждения". "Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя ", — подчеркнул Зеленский. Ранее правоохранители напомнили, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Напомним, сегодня, 8 мая в Украине — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая — в 76-ю годовщину победы над нацизмом.