Президент Владимир Зеленский опубликовал видео-обращение ко Дню памяти и примирения. В этот день он находится с визитом в Луганской области. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале главы государства. "Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны", — отметил глава государства. Он подчеркнул, что участникам Второй мировой пришлось пережить взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. "Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта. Видел это в кино, а не собственными глазами. Они погибли за билет в будущее для нас, для своих детей и внуков ", — сказал Зеленский. Он напомнил о высокой цене за билет в мирную жизнь. "За билет в этот мир (без войны, — ред.) Наши предки заплатили более 8000000. Более 8000000 человеческих жизней. Более 8000000 погибших украинский", — подчеркнул украинский лидер. Глава государства подчеркнул, что мир должен сделать все, чтобы не допустить такой войны в будущем. "Мы не можем избежать войны в прошлом, но должны сделать все, чтобы не допустить войны в будущем. Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов. Изучило навсегда и не допустит подобного никогда снова", — добавил президент. Напомним, ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. В то же время он призвал не забывать историю и "понять ее полнее". Как писало РБК-Украина, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним отправились послы стран "Большой семерки" и Евросоюза.