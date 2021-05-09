Дочь юмористки Елены Кравец в феврале отпраздновала 18-летие и теперь идет в отрыв. Девушка время от времени радует поклонников откровенными фото, зажигательными танцами и отрывается под хиты знаменитостей. Свежие видео Мария запостила в своем Instagram. В одном из кадров девушка подпевала под хит Сердючки Дольче Габбана вместе с актрисами "Женского квартала" Валерией Товстолес и Екатериной Никитиной. Девушки провели вечер на концерте "Квартала 95", где и выступила звезда и кумир миллионов украинский.

Видео: Мария Кравец оторвалась на концерте Верки Сердючки (instagram.com/maarriill) А перед концертом Маша решила как следует потанцевать и порепетировать движения. Девушка покрутила бедрами, пожелав всем доброго вечера. При этом на кадрах видно, что у нее есть несколько татуировок на обеих руках — на предплечьях и запястьях.

Видео: Маша Кравец засветила тату (instagram.com/maarriill) Ранее мы писали, что Маша Кравец зажгла сеть откровенными снимками в кружевном боди. А вот ее младшие брат и сестра наконец показались на видео. Елена Кравец пришла с ними на одно из светских мероприятий.