Китайская ракета Long March 5B упала на Землю рано утром 9 мая. Время падения обломков, оставшихся после попадания объекта в атмосферу — 5:24 по Киеву. К счастью, части 22-тонного объекта упали в океан, а не в заселены районы. Появились видео с места падения ракеты. На кадрах видно, что ракета пролетела над жилыми районами, но пала в Индийский океан. Согласно данным китайских СМИ, точка падения обломков ракеты — примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. При этом большая часть обломков сгорела при вхождении в атмосферу планеты.

Chinese Rocket seen over Jordan5: 11am May 9, 2021 # LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q — Walid (@walidbarahmeh) May 9, 2021

Видео: Китайская ракета упала на Землю 9 мая Место падения ракеты также показали на карте.

Фото: Место, куда упали обломки Long March 5B (hashtag / АСПОСОКП) Почему падение ракеты наделало столько переполоха Ракета весом 22 тонны, длиной 30 метров и шириной — 5 была запущена Китаем 29 апреля, но вышла из под контроля. После чего существовал риск падения обломков на населенные пункты. В NASA говорят, что государства, которые имеют космические мощности, должны более ответственно относиться к своим действиям. "Космические государства должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций", — заявил администратор NASA Билл Нельсон. Ранее мы писали, что известно о падающую на Землю китайскую ракету. Также в Киеве жители заметили необычные огни в небе, которые быстро летели в один ряд.