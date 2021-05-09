82-летняя Нина Колодницкая из Винницкой области стала звездой TikTok. В своем блоге женщина делится рецептами, показывает, как работает на огороде и доит корову. В этом женщине помогла 12-летняя внучка, которая снимает и постится видео, но Нина мечтает сам научиться вести себя со смартфоном. Об этом сообщает ТСН. Ежедневно Нина делится историями сельской жизни, собрав за месяц 55 000 авторов, а ее видео набирает миллионы просмотров. Женщина на камеру печет пирожки и босиком сажает картофель. "Те что в городе живут на этажах, то что они знают. Им интересно. Вот я сажала лук, клубнику полола. Это все посылает внучка. Они смотрят и спрашивают, не замерзла … Я говорю, я люблю босса", — смеется Нина Мефодиевна. Родные женщины говорят, что она просто расцвела после того, как стала звездой соцсетей. 82-летняя украинка с удовольствием читает комментарии под своими видео. "А что я в молодости видела пусть на старость хоть будет. Кто-то посмеется …" — рассказывает женщина.

Видео: 82-летняя украинка стала звездой TikTok (ТСН) Ранее мы писали, что 20-летний украинский блогер подорвал сеть видео о Крыме.