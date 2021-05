Беременная Меган Маркл появилась на новом видео в ярко-красном платье. Жена принца Гарри в июне должна родить девочку, и она активно поддерживает кампанию по вакцинации от коронавируса. На видео Меган вспомнила будущую дочь и высказалась о правах женщин. Видео с 39-летней женой принца Гарри появилось в фильме, посвященном звездном концерта Vax Live: the Concert to Reunite the World, проведенном 2 мая. На сцене кроме мировых звезд выступил и принц Гарри. Меган на событии не появилась, зато записала видеопослание. На ней была одета ярко-красное платье с маками. Видимо, таким нарядом она хотела почтить дни памяти жертв Второй мировой войны. Ведь именно красный мак является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Скрин видео: Меган Маркл рассказала о правах женщин Меган высказалась за право доступа к вакцине от коронавируса всем людям в мире. Особенно это касается женщин, которые "сильно пострадали от этой пандемии". Она рассказала, что миллионы женщин потеряли работу в США с начала пандемии. "Мы с мужем с нетерпением ждем быстрого рождения дочери. Это чувство радости, которое мы разделяем с миллионами других семей по всему миру. Когда мы думаем о ней, мы думаем о всех молодых женщин и девушек по всему миру, которым нужно дать возможность и поддержку , чтобы вести нас вперед ", — заявила Меган.

Беременная Меган Маркл появилась на видео (Global Citizen)