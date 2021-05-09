Боевики вчера выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. В результате повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка. Кроме того, один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Никто не пострадал. Также 7 мая боевики стреляли из артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шуми. В результате обстрела, были повреждены высоковольтную линию электропередач. Фото: боевики обстреляли Марьинка (facebook.com/pressjfo.news) Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксировано и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украина проинформировала СММ ОБСЕ. Напомним, в ОБСЕ зафиксировали за сутки 807 нарушений "тишины" в Донбассе. Кроме того, в посольстве США выразили обеспокоенность повреждениями на Донбассе. Речь идет об обстреле больницы и водных систем.