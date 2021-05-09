В воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также в этом году страна отмечает 75-ю годовщину победы. Однако в связи с карантином из-за коронавирус в Украине все массовые мероприятия отменены.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить ветеранов и всех Украинских с важной датой.От всей души поздравляем с праздником Победы! Желаем мирного неба, яркого солнца и всего самого наилучшего! Пусть всегда вас окружает мир, здоровья и счастья!

***Хотелось бы низко склонить голову перед вами и поздравить с годовщиной победы во Второй мировой войне. Для нашей нации 9 мая — это смесь печали и радости. За четыре года войны Украина заплатила за свою свободу, за право жить на своей земле больше чем десятью миллионами жизней своих сыновей и дочерей. Это очень высокая плата, чтобы жить свободно на своей независимой земле. Сама высокая и единственная плата, которую люди могли сделать, и они ее сделали. Просьба, уважаемые ветераны, к вам. Молим вас, живите как можно дольше среди нас, помогайте нам строить свободную, демократическую страну. Такую страну, как хотели Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Владимир Великий или Ярослав Мудрый. Чтобы вы помнили, что без ваших рук, без вашего подвига, без вашей истории Украины не произойдет. Вечная слава победителям! Пусть мир и согласие всегда живут на нашей земле! Слава Господу Богу, слава вам и слава нашей дорогой Украине!

***Примите самые искренние поздравления с годовщиной Великой Победы! Этот действительно святой день всегда вызывает у меня чувство светлой радости, безграничной гордости за наш народ и горький сумм одновременно. Зная, какой большой ценой завоевано наше Победу, мы склоняем голову перед священной памятью погибших. Выражаем свою безграничной благодарность всем, кто тяжелой ратным трудом приближал долгожданный день освобождения и ковал победу в тылу. Низкий поклон вам за это! Чистосердечно желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царят мир, покой и достаток.

***Дорогие освободители, уважаемые ветераны Великой мировой войны! От всего сердца поздравляем вас с годовщиной Великой Победы. Много лет прошло с незабываемого мая 1945 года, но и сегодня величественный подвиг защитников и освободителей остается неисчерпаемым источником патриотизма, верного служения своему народу. В этот славный день мы вспоминаем всех, чью жизнь забрала война, низко кланяемся и отдаем дань глубокого уважения ветеранам, которые на своих плечах вынесли тяготы войны и подняли страну из руин в послевоенные годы. Мы прославляем тех, кто в тылу самоотверженным трудом приближал разгром врага. Трудно найти слова, которыми можно было бы передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг победителей в самой жестокой войне, которую знало человечество. Мы в вечном долгу перед вами, за оборванную войной юность, за образцы мужества, силу духа, самопожертвование, которые вы обнаружили в боях за родную землю. Приветствуя всех, кто прошел сквозь огонь Второй мировой войны, а также с Днем Победы, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет счастливой и мирной жизни.

По данным Украинского Института национальной памяти, совокупные демографические потери украинский и граждан Украины других национальностей на протяжении 1939-1945 годов пока оцениваются в 8-10 миллионов человек.

В этом году в Украине массовые мероприятия к 9 мая ограничили из-за карантина.

Добавим, что в 2015 году Украина изменила формат Дня победы. Тогда 8 мая в Украине установили День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (на замену советскому «Дню победы»). Официальным символом чествования является красный мак.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о невозможности отмены парада на 9 мая в Беларуси.