Все хотят намазать на лицо крем от морщин и проснуться юной и свеженькой. Но так не бывает. Зато есть путь, который в этом поможет, его суть в том, чтобы контролировать то, что вы едите. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фокси. ⠀ "Возможно, вы знаете, что упругость и молодость кожи зависит от качества и количества в ней коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Но что же нужно такого есть, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой? То, что стимулирует продукцию коллагена", — посоветовала Яна . Продукты для молодости кожи Говядина. И коллаген и эластин — белки. Поэтому без белка (одним из источников которого является мясо) кожа начинает «проседать»: появляются морщины и заломы. Белок по анализам должен быть не менее 70. Кстати, при низком белка железо усваивается в разы хуже. Без животных белков анемия практически неизбежна. Именно поэтому вегетарианство — не есть хорошо. Лосось. Содержит цинк и следовой материал, способствует синтезу коллагена. А омега — 3 жирные кислоты увлажняют кожу изнутри, что тоже продлевает ее молодость. Есть минимум по 2 порции (115-140 г) в неделю.

Что есть, чтобы оставаться молодыми (фото: pexels.com) Яйца. Содержат непосредственно сам коллаген (организм получает его из желтка). Сера в яйцах также необходима для производства коллагена и детокс печени (благодаря которой выводятся токсины, которые разрушают в организме коллаген). Есть лучше не более 2 яиц в день. Костный бульон — готов коллаген. Он содержит биоактивную форму белка, которую организм использует сразу же. Говяжий бульон богатый коллагеном I типа (именно он положительно влияет на вид и здоровье кожи) бульон из индейки и курицы содержит коллаген II типа, необходимый для здоровья суставов. Пить ежедневно порциями по 170-340 г. Зеленые листовые овощи. Предотвращают преждевременное распада коллагена. Все зеленые листовые овощи содержат хлорофилл, увеличивает количество проколлагена в коже. Хлорофилл оказывает и антиоксидантными свойствами, также препятствует преждевременному старению. Если вы активны более 30 минут в день — ешьте 3 чашки овощей, если меньше — 2,5 будет нормально, советует Яна. Напомним, нутрициолог рассказала, чем грозит загар: старение кожи и разрушение клеток ДНК. Читайте, где брать кальций, если не есть молочке: список простых продуктов от врача.